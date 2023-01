Das Logo des Internationalen Währungsfonds (picture alliance / dpa / Jim Lo Scalzo)

Das Wachstum werde sich im Vergleich zum Jahr 2022 verlangsamen, sagte IWF-Direktorin Georgieva in Washington. Sie erwarte aber kein Abgleiten der Weltwirtschaft in die Rezession. Neue Zahlen will Georgieva Ende des Monats vorlegen.

In seiner Konjunkturprognose vom Oktober hatte der IWF für 2023 ein globales Wirtschaftswachstum von 2,7 Prozent vorhergesagt.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.