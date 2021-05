Die Wirtschaft in Deutschland wird in diesem Jahr dank der Fortschritte bei den Corona-Impfungen laut IWF zunehmend an Fahrt gewinnen.

Anfang nächsten Jahres dürfte das Bruttoinlandsprodukt wieder das Niveau von vor der Pandemie erreichen, teilte der Internationale Währungsfonds in Washington mit. Vor allem die Exporte und die Nachfrage nach Dienstleistungen dürften das Wachstum ankurbeln, hieß es. In seiner jüngsten Konjunkturprognose hatte der IWF für das laufende Jahr ein Plus von 3,6 Prozent erwartet. Deutschland habe seine finanziellen Möglichkeiten in der Krise gut genutzt, erklärte der Währungsfonds. Unter anderem wurde die Kurzarbeit als effektives Mittel gelobt.

