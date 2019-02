Der Internationale Währungsfonds warnt vor einer wachsenden wirtschaftlichen Kluft zwischen den Nord- und Südstaaten in der Europäischen Union.

IWF-Chefin Lagarde erklärte, während die osteuropäischen Länder in den vergangenen Jahren den Abstand zu den alten EU-Mitgliedsstaaten verringert hätten, sei die Anpassung zwischen Nord und Süd seit 20 Jahren nicht vorangekommen. Vielmehr sei die Situation seit der Finanzkrise sogar noch schlechter geworden. Deshalb müsse nun eine Aufholjagd beginnen, wenn man die EU politisch stabil halten wolle.



Konkret schlug Lagarde Strukturreformen auf drei Gebieten vor: Arbeitsmärkte in Ländern wie Griechenland oder Italien müssten flexibler werden. Verbessert werden sollten auch gesetzliche Rahmenbedingungen für Firmen. Darüber hinaus sei es für die südlichen EU-Staaten nötig, mehr in Forschung und Entwicklung zu investieren.