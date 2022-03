Durch den Krieg in der Ukraine könnte sich die weltweite Wirtschaft verändern. (Bildagentur-online)

Neben kurzfristigen Folgen wie einer steigenden Inflation bei nachlassendem Wachstum könnte der Krieg die weltweite wirtschaftliche und geopolitische Ordnung grundlegend verändern, erklärte die in Washington ansässige Organisation auf ihrer Webseite. Der Energiehandel werde sich verlagern, Lieferketten könnten sich verändern und Zahlungsnetzwerke zerfallen. Länder im Kaukasus und in Zentralasien mit engen Handels- und Finanzverflechtungen zu Russland dürften stärker von der dort erwarteten Rezession und den Sanktionen betroffen sein, schätzt der IWF. Auch sei mit neuen Unruhen in einigen Regionen, von Afrika über Lateinamerika bis zum Kaukasus und Zentralasien zu rechnen.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.