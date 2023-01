Degloblaisierung

Das Logo des Internationalen Währungsfonds (picture alliance / dpa / Jim Lo Scalzo)

Dadurch könne das Bruttoinlandsprodukt in einigen Ländern um acht bis zwölf Prozent schrumpfen, heißt es in einem in Washington veröffentlichten Bericht des IWF. Das Aufbrechen von Handelsbeziehungen nach Jahrzehnten der wirtschaftlichen Integration werde sich besonders negativ auf Länder mit niedrigem Einkommen auswirken - sowie auch auf weniger wohlhabende Verbraucher in hochentwickelten Volkswirtschaften.

Bereits seit der Finanzkrise 2008 seien die globalen Waren- und Kapitalströme abgeflacht, während Handelsbeschränkungen zugleich zugenommen hätten, heißt es vom IWF weiter. Zuletzt dann hätten die Pandemie und der Einmarsch Russlands in die Ukraine die internationalen Beziehungen weiterhin auf die Probe gestellt und die Skepsis gegenüber den Vorteilen der Globalisierung verstärkt.

