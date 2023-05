Konjunktur

IWF traut Deutschland auf Jahre nur geringe Wachstumsraten zu

Der Internationale Währungsfonds traut Deutschland in den nächsten Jahren nur vergleichsweise geringe Wachstumsraten zu. In diesem Jahr dürfte die Wirtschaft in etwa stagnieren, von 2024 bis 2026 dann um jeweils ein bis zwei Prozent zulegen, hieß es in einer heute veröffentlichten IWF-Analyse zu den ökonomischen Perspektiven der Bundesrepublik.

16.05.2023