Nach Ansicht von IWF-Direktorin Lagarde hat der Austritt aus der Europäischen Union für Großbritannien auschließlich ökonomische Nachteile.

Die Wirschaft werde nie wieder so gut sein wie jetzt, sagte die Chefin des Internationalen Währungsfonds während eines Aufenthalts in Dubai. Dies gelte sowohl für einen etwaigen reibungslosen Brexit als auch für einen Aussteig

ohne verlängerte Frist am 29. März. Lagarde warnte, der Brexit werde die bisherige Art des Handels mit dem Vereinigten Königreich auf den Kopf stellen.



Bisher lehnt die EU jegliche Änderung am Abkommen ab. Morgen wird Brexit-Minister Barclay zu Gesprächen in Brüssel erwartet. Die britische Premierministerin May will spätestens am Mittwoch eine Erklärung im Parlament über den Stand der Verhandlungen abgeben.