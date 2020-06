Der IWF rechnet in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie mit einer größeren globalen Rezession als noch im April vorhergesagt.

Die Weltwirtschaft werde in diesem Jahr um 4,9 Prozent einbrechen, hieß es in einer neuen Prognose des Internationalen Währungsfonds. Im April hatte der IWF noch von einem Minus von drei Prozent gesprochen. Für die Länder der Eurozone geht der Währungsfonds von einem Wirtschaftseinbruch von 10,2 Prozent aus. In Deutschland wird das Bruttoinlandsprodukt der Schätzung zufolge um 7,8 Prozent

schrumpfen.



Ein positives Signal kam derweil aus den deutschen Unternehmen. Danach stieg der Ifo-Geschäftsklima-Index im Juni im Vergleich zum Vormonat um 6,5 Punkte auf 86,2 Zähler. Dies sei der stärkste jemals gemessene Anstieg, hieß es.