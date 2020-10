Bei einem starken Erdbeben sind in der Türkei und in Griechenland mindestens acht Menschen getötet und 200 verletzt worden.

Nach bisherigen Berichten gab es in der türkischen Hafenstadt Izmir sechs Tote und auf der griechischen Insel Samos zwei. In Izmir erlitten 200 Menschen Verletzungen. Zahlreiche Gebäude wurden beschädigt oder stürzten ein. Viele Menschen konnten aus den Trümmern geborgen werden.



Wie der türkische Katastrophenschutz meldete, hatten die Erdstöße in der östlichen Ägäis eine Stärke von mindestens 6,6. Auf Samos kam es nach Angaben des deutschen Geoforschungszentrums zu einem Tsunami mit Wellen von 1,5 Metern Höhe, teils womöglich darüber.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.