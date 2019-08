J.P. Bimeni & The Black Belts 41-jähriger Newcomer

Soul hat meist mit Schmerz zu tun, mit Verlust, Liebe, Sehnsucht, Hoffnung. J.P. Bimeni kann von all dem singen, denn im Bürgerkrieg in Burundi entkam er mehrfach knapp dem Tod. Im Alter von 41 Jahren tourt er nun durch Europa und bringt den Soul in die Clubs.

Am Mikrofon: Manuel Unger

