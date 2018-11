Die 27 EU-Staats- und Regierungschefs haben das Brexit-Abkommen und die Erklärung über die künftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU gebilligt. Kommissionspräsident Juncker bedauerte den Austritt, empfahl dem britischen Parlament aber, dem Vertrag ebenfalls zuzustimmen. Es werde keine Nachverhandlungen geben.

Juncker nannte es eine Tragödie, dass das Vereinigte Königreich die Staatengemeinschaft Ende März 2019 verlasse. Es sei ein trauriger Tag, eine Scheidung tue immer weh, sagte der Kommissionspräsident auf einer Pressekonferenz in Brüssel. Er betonte allerdings, dass dies die bestmögliche Vereinbarung sei - sowohl für Großbritannien als auch für die Europäische Union. Deswegen möge auch das EU-Parlament den Vertrag annehmen.



Die britische Premierministerin May sagte in Brüssel, das Abkommen sei gut und schütze die Souveränität Großbritanniens. Es entspreche dem im Brexit-Referendum 2016 artikulierten Willen des britischen Volkes. Gleichzeitig ermögliche es eine enge Partnerschaft mit der EU. May zeigte sich erleichtert, dass in der Gibraltarfrage eine Einigung mit Spanien erzielt wurde. Ministerpräsident Sanchez teilte mit, das Brexit-Abkommen stärke die Position seines Landes bezüglich des britischen Überseegebiets.



Der knapp 600 Seiten starke Austrittsvertrag schreibt die Bedingungen der Trennung fest. Es geht dort um die Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien, um die Schlusszahlungen des Vereinigten Königreichs an die EU in Höhe von rund 45 Milliarden Euro und über eine Übergangsfrist für den Austritt bis Ende 2020. Begleitet wird der Vertrag von der Erklärung über die Beziehungen nach dem Brexit.