Die Schriftstellerin und Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller ist mit dem Jacob-Grimm-Preis "Deutsche Sprache" ausgezeichnet worden.

Zur Begündung erklärte die Jury, Herta Müller sei eine Kämpferin gegen Totalitarismus jeder Färbung, auch in der Sprache. Sie habe die unendlichen Möglichkeiten, die die deutsche Sprache als Quelle der Poesie biete, meisterlich genutzt. Der mit 30.000 Euro dotierte Preis wird am 16. Oktober in Kassel verliehen.

Ebenfalls ausgezeichnet wurde die WDR-Sendung "Wissen macht Ah!". Sie erhält den mit 5.000 Euro dotierten Institutionenpreis Deutsche Sprache. Dazu hieß es, seit über 20 Jahren vermittele diese Sendung nicht nur alltägliche Wissensinhalte, sondern lege ihr Augenmerk auch immer wieder auf die Vielfalt und die Schönheit der deutschen Sprache.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.