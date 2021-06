Die US-Armee hat im Jahr 2020 nach eigenen Angaben 23 Zivilisten in ausländischen Kriegsgebieten unbeabsichtigt getötet.

Einem Bericht des US-Verteidigungsministeriums zufolge übernimmt das Militär die Verantwortung für unabsichtlich getötete Zivilisten in Afghanistan, im Irak und in Somalia. Etwa zehn Zivilisten seien bei Einsätzen des US-Militärs verletzt worden.



Das Verteidigungsministerium muss seit 2018 einen jährlichen Bericht vorlegen. Teile davon bleiben geheim, ein Teil des Dokuments wird jedoch veröffentlicht.

Die meisten zivilen Todesopfer gab es demnach im Jahr 2020 in Afghanistan. Dort wurden 20 Zivilisten unabsichtlich getötet.



Nichtregierungsorganisationen sprechen allerdings von viel höheren Zahlen und werfen dem Militär vor, die Angehörigen der Opfer nicht ausreichend zu entschädigen.

