Der Alkoholkonsum der Bundesbürger ist laut dem jüngsten Jahrbuch der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen weiterhin hoch.

Der Gesamtverbrauch an alkoholischen Getränken in Deutschland stieg im Jahr 2018 um 0,3 auf 131,3 Liter je Einwohner. Diese Menge entspreche in etwa einer Badewanne an Bier, Wein, Schaumwein und Spirituosen, heißt es. Insgesamt hätten drei Millionen Erwachsene zwischen 18 und 64 Jahren eine alkoholbezogene Störung. Der ökonomische Schaden des schädlichen Alkoholkonsums wird auf 57 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt. Dem stünden Einnahmen des Staates aus alkoholbezogenen Steuern von 3,2 Milliarden Euro gegenüber.