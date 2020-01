Bei ihrer zweitägigen Jahresauftaktklausur in Hamburg befasst sich die CDU-Bundesspitze unter anderem mit der Sicherheitspolitik.

Zu Gast ist am Abend Nato-Generalsekretär Stoltenberg. Er dürfte mit den Politikerinnen und Politikern aus dem CDU-Parteivorstand über die Lage im Atomkonflikt mit dem Iran, die Situation in Syrien sowie den Libyen-Konflikt sprechen. Der Fraktionsvorsitzende der Union im Bundestag, Brinkhaus, bezeichnete die Außenpolitik als eines der Kernthemen des Landes.



Geplant ist auch eine Aussprache über den Bericht der CDU-Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer zur politischen Lage. Weiteres Thema bei dem Treffen in Hamburg soll die Arbeit am geplanten neuen CDU-Grundsatzprogramm sein. Brinkhaus warnte die Union vor einer neuen Personaldebatte. Hintergrund ist die Forderung des CSU-Vorsitzenden Söder nach einer Umbildung des Bundeskabinetts.