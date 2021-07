Auch rund 30 Jahre nach der Wiedervereinigung liegt Ostdeutschland bei der Wirtschaftsleistung zurück. Die Unterschiede bauen sich zwar ab, sind aber weiter groß. Auch ist die Politikskepsis im Osten größer.

Das geht aus dem Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit hervor, den der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Wanderwitz, in Berlin vorstellte. Laut dem Bericht betrug das Bruttoinlandsprodukt 2020 im Osten knapp 78 Prozent des westdeutschen Niveaus. 2010 lag dieser Wert bei 69,6 Prozent. Der Abstand zwischen Ost und West baue sich weiter schrittweise ab, es gebe aber noch immer einen klar erkennbaren Unterschied in der Wirtschaftskraft, hieß es.

Ostdeutsche Haushalte haben nur halb so viel Privatvermögen wie westdeutsche

Auch das Privatvermögen zwischen Ost und West ist noch sehr unterschiedlich verteilt. Während die privaten Haushalte in den alten Ländern im Durchschnitt über ein Immobilien- und Geldvermögen von rund 182.000 Euro verfügen, besitzen die Haushalte in den neuen Ländern rund 88.000 Euro im Durchschnitt, also knapp die Hälfte.

Politikskepsis im Osten größer

Zudem zeige sich in den ostdeutschen Ländern im Vergleich zu den westdeutschen eine durchgängig skeptischere, distanziertere und auch kritischer ausgeprägte Grundeinstellung zur Politik.



Die Ursachen dafür sind dem Bericht zufolge vielfältig. Sie reichten von der Verklärung der DDR-Diktatur über negative Transformationserfahrungen und Benachteiligungsgefühle bis hin zu fremdenfeindlichen oder antisemitischen Einstellungen.



Wanderwitz sagte, es gelte, die Menschen von Demokratie und Rechtsstaat zu überzeugen. Vor jeder ostdeutschen Landtagswahl starre man wie das Kaninchen auf die Schlange auf die Wahlergebnisse und zittere, wie viel Prozent extreme Kräfte erreichten. Dieser Zustand müsse aufhören.

Viel höherer Migrantenanteil im Westen

Große Unterschiede gibt es noch immer beim Anteil von Migrantinnen und Migranten zwischen Ost und West. Im Westen lag der Anteil der Menschen mit ausländischem Pass im Jahr 2019 bei 13,5 Prozent - fast dreimal so hoch wie der im Osten mit fünf Prozent.



Fast vollständig angeglichen hat sich seit den 1990er-Jahren die durchschnittliche Lebenserwartung. Die Lebenserwartung der Frauen liegt in Ost und West bei etwa 83,6 Jahren, einzig bei den Männern gibt es noch geringe Unterschiede: Die Lebenserwartung im Westen lag 2019 bei 78,9 Jahren, im Osten bei 77,5.

Merkel: Osten weiter unterstützen

Bundeskanzlerin Merkel erklärte, sie halte eine Unterstützung der ostdeutschen Länder weiter für erforderlich. Auch in Zukunft blieben die meisten ostdeutschen Regionen ein Schwerpunkt der Regionalförderung des Bundes, sagte Merkel dem Magazin "Wirtschaft und Markt". Allerdings könne man große Fortschritte bei der Angleichung der Lebensverhältnisse sehen.

Diese Nachricht wurde am 08.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.