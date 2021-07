Rund 30 Jahre nach der Wiedervereinigung liegt Ostdeutschland bei der Wirtschaftsleistung weiter zurück.

Das geht aus dem Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit hervor, den der Ostbauftragte der Bundesregierung, Wanderwitz, in Berlin vorstellte. Laut dem Bericht betrug das Bruttoinlandsprodukt 2020 im Osten knapp 78 Prozent des westdeutschen Niveaus. 2010 lag dieser Wert bei 69,6 Prozent. Der Abstand zwischen Ost und West baue sich weiter schrittweise ab, es gebe aber noch immer einen klar erkennbaren Unterschied in der Wirtschaftskraft zwischen Ost und West, hieß es. Zudem zeige sich in den neuen Ländern im Vergleich zu den alten eine durchgängig skeptischere, distanziertere und auch kritischer ausgeprägte Grundeinstellung zu Politik.



Bundeskanzlerin Merkel erklärte, sie halte eine Unterstützung der ostdeutschen Länder weiter für erforderlich. Auch in Zukunft blieben die meisten ostdeutschen Regionen ein Schwerpunkt der Regionalförderung des Bundes, sagte Merkel dem Magazin "Wirtschaft und Markt". Allerdings könne man große Fortschritte bei der Angleichung der Lebensverhältnisse sehen.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.