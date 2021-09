Der Paritätische Verband stellt der scheidenden Bundesregierung ein schlechtes Zeugnis in der Sozialpolitik aus.

In dem Jahresgutachten des Verbandes heißt es, die Große Koalition verfehle viele sozialpolitische Ziele, die sie sich selbst gesetzt habe. So liege die Armutsquote nach für das Jahr 2019 vorliegenden Daten unverändert hoch bei 15,9 Prozent. Das Armutsrisiko Älterer steige kontinuierlich. Inzwischen sei jeder fünfte Rentner betroffen. Auch Wohnkosten belasten dem Jahresgutachten zufolge viele Menschen und machen inzwischen oft die Hälfte des Einkommens in ärmeren Haushalten aus.



Der Verband bemängelt weiter, dass es weder gelungen sei, die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen zu schließen noch die ungleiche Verteilung des Reichtums zu verringern. Positiv bewertet wurde dagegen die Corona-Politik, hier insbesondere das Kurzarbeitergeld.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.