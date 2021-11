Die neue SED-Opferbeauftragte Zupke hat ihren ersten Jahresbericht vorgelegt.

Darin begrüßt sie die in den vergangenen Jahren erzielte Fortschritte, mahnt aber zugleich weitere Verbesserungen für Opfer der SED-Diktatur an. Dies gelte besonders beim Thema Gesundheit und bei der sozialen Lage der Betroffenen, erklärte Zupke in Berlin. Gesundheitliche Folgeschäden müssten leichter anerkannt werden. Derzeit scheiterten neun von zehn Betroffenen mit ihren Anträgen. Sie könnten den geforderten kausalen Zusammenhang zwischen den Repressionserfahrungen und der heutigen gesundheitlichen Schädigung oft nicht ausreichend belegen. Zupke forderte zudem einen bundesweiten Härtefallfonds, in dem etwa Menschen berücksichtigt werden, die die damalige DDR zwischen 1949 und 1990 verlassen haben.



Die Opferbeauftragte hatte ihr neu geschaffenes Amt im Juni angetreten. Damals war auch die bis dahin bestehende Stasi-Unterlagenbehörde aufgelöst worden; ihre Aktenbestände und Aufgaben wurden an das Bundesarchiv übertragen.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.