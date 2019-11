Die Freiheit im Internet hat sich einer Auswertung der Nichtregierungsorganisation "Freedom House" zufolge in vielen Staaten erneut negativ entwickelt. Im Jahresbericht der Organisation heißt es, von den 65 untersuchten Ländern sei bei 33 eine Verschlechterung verzeichnet worden und nur bei 16 eine Verbesserung.

China beschränke die Freiheit im Internet am schlimmsten und habe diesen Status das vierte Jahr in Folge bestätigt. Vor dem Hintergrund der Demonstrationen in Hongkong und dem 30. Jahrestag des Massakers auf dem Tiananmen-Platz habe die Regierung die Kontrollen im Netz verschärft.

Desinformation in den USA "uferlos"

Eine Verschlechterung sei auch in den USA verzeichnet worden. Dort weiteten Gesetzeshüter und Einwanderungsbehörden demnach ihre Überwachung der Öffentlichkeit aus. Sie mieden dabei Kontroll- und Transparenzmechanismen, die ihre Arbeit einschränken könnten. Mit Blick auf die Kongresswahlen 2018 sei die Desinformation in den USA "uferlos" gewesen, heißt es zudem in dem Bericht. Sowohl heimische als auch ausländische Akteure hätten Inhalte für politische Zwecke manipuliert, den demokratischen Prozess ausgehöhlt und die Spaltung der US-Bevölkerung geschürt.

Größte Verbesserung in Äthiopien

Island sei zum besten Beschützer der Freiheit im Internet geworden, so der Freedom-House-Bericht. Im globalen Ranking der NGO kommen Estland und Kanada auf die Plätze zwei und drei, gefolgt von Deutschland.



Die größte Verbesserung habe Äthiopien verzeichnet. Die Ernennung von Premier Abiy habe zu einer ehrgeizigen Reformagenda geführt, Beschränkungen seien gelockert worden. 260 Webseiten, einige von ihnen für eine Berichterstattung über kritische Themen bekannt, seien nun nicht mehr von der Regierung blockiert. Auch seien Notstandsregeln aufgehoben worden, was die rechtlichen Beschränkungen der freien Meinungsäußerung gelockert habe. Zudem seien weniger Menschen wegen ihrer Online-Aktivitäten inhaftiert gewesen.

87 Prozent der weltweiten Online-Nutzer erfasst

Insgesamt erfasst Freedom House nach eigenen Angaben mit der Erhebung 87 Prozent der weltweiten Internet-Nutzer. Von den 3,8 Milliarden Menschen mit Online-Zugang lebten 71 Prozent in Ländern, in denen es zu Festnahmen oder Gefängnisstrafen für das Veröffentlichen politischer, sozialer oder religiöser Inhalte gekommen sei. Und 46 Prozent lebten in Ländern, in denen der Zugang zu sozialen Netzwerken zeitweise oder dauerhaft beschränkt war.

Propaganda und Überwachung in sozialen Netzwerken

"Viele Regierungen sind der Meinung, dass in sozialen Medien Propaganda besser funktioniert als Zensur", sagte Mike Abramowitz, Präsident von Freedom House. Autoritäre Politiker und Populisten in aller Welt nutzten sowohl Menschen als auch Computer-Algorithmen, "um die Wahlurne zu erobern und die Regeln für freie und faire Wahlen mit Füßen zu treten". Es gebe zudem Hinweise auf "hochentwickelte Programme zur Überwachung sozialer Medien" in mindestens 40 von 65 untersuchten Ländern.