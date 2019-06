Die Welthungerhilfe warnt vor einer steigenden Zahl an Hungernden als Folge des Klimawandels.

Wie aus dem in Berlin vorgestellten Jahresbericht der Organisation hervorgeht, vernichten Dürren, Überschwemmungen und Stürme Felder und Vieh und verstärkten so den Hunger. Viele Menschen hätten keine Reserven und Widerstandskräfte mehr für die zunehmenden Wetterextreme. Die Zahl der Hungernden sei aktuell wieder auf 821 Millionen Menschen gestiegen. Welthungerhilfe-Präsidentin Thieme sagte, die Ärmsten des Südens trügen die Hauptlast für ein Problem, das vor allem die reichen Länder im Norden verursacht haben. Es gebe genügend Ressourcen, um alle Menschen ausreichend zu ernähren.



Der Welthungerhilfe standen den Angaben zufolge im vergangenen Jahr fast 214 Millionen Euro zur Verfügung. Die höchsten Förderungen gingen nach Burundi und Liberia sowie nach Syrien und in die angrenzende Türkei.