Die Deutsche Bank hat das Jahr 2018 mit einem Gewinn abgeschlossen.

Wie das größte deutsche Institut in Frankfurt am Main mitteilte, lag das Plus bei 341 Millionen Euro. Damit schreibt das Geldhaus erstmals seit drei Jahren wieder schwarze Zahlen. 2017 hatte die Deutsche Bank einen Verlust von 735 Millionen Euro hinnehmen müssen. Mit Blick auf die aktuellen Zahlen äußerte sich Vorstandschef Sewing zufrieden. Die Rückkehr in die Gewinnzone zeige, dass man auf dem richtigen Weg sei. In diesem Jahr werde man die Kosten weiter senken und gleichzeitig in Wachstum investieren. Trotz des Gewinns wird die Dividende nach Angaben von Sewing nicht angehoben.