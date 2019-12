Der Verpackungsverbrauch in Deutschland hat nach Angaben der Deutschen Umwelthilfe einen neuen Höchststand erreicht.

Derzeit seien es 18,7 Millionen Tonnen, heißt es in der Jahresbilanz der Organisation, die in Berlin vorgestellt wurde. Eine Sprecherin kritisierte, die Bundesregierung habe diesem verheerenden Trend nichts Wirksames entgegengesetzt. Abfallvermeidung sei nicht nur für den Ressourcenschutz relevant, sondern berge auch enormes CO2-Einsparpotenzial. Die Umwelthilfe forderte unter anderem die Abschaffung von Einwegplastikflaschen in Schulen, Kindergärten, Rathäusern und Ämtern. Man habe deswegen alle Städte und Landkreise schriftlich aufgerufen, auf Mehrweg zu setzen, sagte die Sprecherin.