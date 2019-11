Auch die neue Thyssenkrupp-Chefin bekommt die Krise in ihrem Konzern wohl erst mal nicht in den Griff. Die eingeleiteten Schritte zur Verbesserung der Entwicklung würden im laufenden Geschäftsjahr noch nicht voll durchschlagen, sagte Martina Merz bei der Vorlage der Bilanz 2018/19. Es war der erste große Auftritt der neuen Chefin bei Thyssenkrupp ist. Seit dem 1. Oktober steht mit Martina Merz beim Stahl- und Industriekonzern erstmals eine Frau an der Spitze.

Merz ist Maschinenbau-Ingenieurin, hat viele Jahre bei Bosch gearbeitet, und sitzt u.a. im Aufsichtsrat der Lufthansa. Erst im Dezember 2018 war sie Mitglied im Aufsichtsrat von Thyssen Krupp geworden. Im Februar rückte sie an die Spitze des Aufsichtsrats.

Merz nur Interims-Chefin

Weil der Konzern in der Krise steckt, wurde Vorstandschef Guido Kerkhoff Ende September vom Aufsichtsrat abserviert - und Merz übernahm zunächst das Ruder. Merz ist damit nur Interims-Chefin und ihre Amtszeit als Vorstandsvorsitzende ist auf ein Jahr beschränkt. Die nächste Jahresbilanz wird dann wohl von einer neuen Vorstandsspitze vorgelegt werden.

Der Thyssenkrupp-Konzern mit seinen rund 160.000 Mitarbeitern und Geschäften von Aufzügen bis hin zu U-Booten steckt in der Krise. Zwei Bosse hatten das Handtuch geworfen. Schlüsselrollen in dem Ruhrgebiets-Drama spielen der Großaktionär Cevian und die Chefin der Krupp-Stiftung.

Dividende gestrichen

Im vergangenen Geschäftsjahr fuhr der Konzern nach eigenen Angaben einen Nettoverlust von 304 Millionen Euro ein, nach einem Fehlbetrag von 62 Millionen Euro im Vorjahr. Deshalb strich das Unternehmen die Dividende.

6.000 der 160.000 Arbeitsplätze im Konzern sollen wegfallen, darunter 4.000 in Deutschland. Die Frage ist, ob die Kürzungen ausreichen. Das Geschäft von ThyssenKrupp gliedert sich in viele Geschäftsbereiche, darunter auch Aufzüge. Damit wird das meiste Geld im Konzern verdient. Es gibt Überlegungen bei Thyssenkrupp den Bereich zu verkaufen. Doch hier sind extrem viele Fragen offen.

Ein Grund, warum der Konzern momentan so stark in der Krise ist, sind die gescheiterte Kraftwerksprojekte in Brasilien und den USA, wo der Konzern Milliarden versenkt hat. Eine Fehlentscheidung, die Thyssenkrupp bis heute nicht wegstecken konnte, nachdem dort schon Anfang 2017 der letzte Schlussstrich wurde.