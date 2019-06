In Genf hat die Jahreskonferenz der Internationalen Arbeitsorganisation ILO begonnen.

Zum Auftakt appellierte der Generaldirektor der UNO-Sonderorganisation, Ruyder, an die fast 190 Mitgliedsstaaten, sich für starke Leitlinien zur Zukunft der Arbeit einzusetzen. Die Leitlinien sollen zum Abschluss der 11-tägigen Konferenz als unverbindliche Erklärung verabschiedet werden. Enthalten sind zehn Empfehlungen, zum Beispiel mehr Investitionen in lebenslanges Lernen, einen garantierten Sozialschutz und eine allgemeine Arbeitsgarantie, die einen angemessenen Lebensunterhalt ermöglicht. Außerdem will sich die Organisation auf ein globales Abkommen zum Schutz der Mitarbeiterschaft vor Übergriffen am Arbeitsplatz einigen.



Zu dem Treffen werden rund 5.000 Delegierte erwartet, darunter 44 Staats- und Regierungschefs wie Frankreichs Präsident Macron und Bundeskanzlerin Merkel. Sie betonte in einem Video-Podcast zu dem Thema, Deutschland wolle, dass soziale Standards für alle Menschen auf der Welt gälten.



Die ILO wurde vor 100 Jahren gegründet und gilt als älteste Sonderorganisation der Vereinten Nationen.