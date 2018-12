Der russische Präsident Putin hat dem Westen vorgeworfen, sein Land wirtschaftlich schwächen zu wollen.

Putin sagte vor Journalisten in Moskau, die westlichen Staaten fühlten sich von Russlands zunehmender Macht bedroht und wollten seinen Aufschwung bremsen. Damit ließen sich auch die Sanktionen und Spionagevorwürfe des Westens erklären. Kritik übte Putin auch am Ausstieg der USA aus dem INF-Abrüstungsabkommen. Er warnte vor einem Zusammenbruch des internationalen Waffenkontrollsystems. Putin beschuldigte auch die Ukraine. Staatschef Poroschenko schüre die Konflikte mit Russland absichtlich.



Putins Auftritt wurde von mehreren russischen Sendern live übertragen. Für die Veranstaltung in Moskau hatten sich mehr als 1700 Journalisten angemeldet.