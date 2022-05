Der russische Außenminister Sergei Lawrow (MAXIM SHEMETOV / POOL / AFP)

Außenminister Lawrow sagte im italienischen Fernsehen, das russische Militär werde seine Handlungen nicht künstlich an irgendeinem Datum ausrichten. Das Tempo des Einsatzes hänge in erster Linie von der Notwendigkeit ab, die Risiken für die Zivilbevölkerung und die russischen Militärangehörigen zu minimieren.

Am 9. Mai feiert Russland traditionell den Sieg über Nazi-Deutschland mit einer Militärparade und einer Rede von Kreml-Chef Putin auf dem Roten Platz in Moskau. In diesem Jahr kommt den Feierlichkeiten vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine eine besondere Bedeutung zu.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.