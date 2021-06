Das Gedenken an die blutige Niederschlagung der Demokratiebewegung am 4. Juni 1989 auf den Tian'anmen-Platz in Peking findet in China selbst auch in diesem Jahr nicht statt. In Hongkong, wo es sonst am Jahrestag große Demonstrationen gab, will die Regierung ebenfalls Kundgebungen verhindern - und hat mit harten Strafen gedroht. Aktivisten setzen auf alternative Proteste.

Nur die strengen Sicherheitsvorkehrungen um den Platz des Himmlischen Friedens weisen auf den Jahrestag in Festlandchina hin. Das Massaker ist in der Volksrepublik ein Tabu, die Regierung schweigt es seit Jahrzehnten tot. Vor 32 Jahren hatten Hunderttausende Menschen wochenlang für Demokratie, Freiheit und gegen Korruption demonstriert. Auf dem Tian'anmen-Platz traten Studenten in einen Hungerstreik, während ein Machtkampf die Führung lähmte.



Der reformerische Parteichef Zhao Ziyang hegte Sympathien für die Studenten, doch am Ende setzten sich die Hardliner und der "starke Mann" Deng Xiaoping durch, der die Truppen rief. Am 4. Juni 1989 gingen Soldaten der Volksbefreiungsarmee gegen die friedlichen Demonstranten vor. Hunderte Menschen wurden getötet. Die genaue Zahl ist bis heute nicht bekannt. Tausende wurden verletzt und inhaftiert.

Angehörige fordern Entschädigungen

Seitdem versucht die chinesische Führung, das Massaker zu verschweigen. So wird auch ein offener Brief der Opferfamilien nicht in Medien erwähnt, stattdessen die Zensur im Internet rund um den Jahrestag verstärkt. Die in dem Netzwerk der "Mütter von Tian'anmen" zusammengeschlossenen Angehörigen forderten in dem Brief die Offenlegung der Wahrheit über das Massaker sowie eine Entschädigung. Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden, heißt es in dem Schreiben, das die Menschenrechtsorganisation "Human Rights in China" veröffentlichte.



Aber 32 Jahre später sehe man immer noch keinen offiziellen Versuch, die Informationen über das Blutbad zu entsiegeln und zu enthüllen. Die Angehörigen verlangten von der Regierung zudem, die Namen der Toten zu veröffentlichen. Sie beklagten, junge Leute in China wüssten nichts über das Massaker oder glaubten nicht, was 1989 in der Hauptstadt geschehen sei.

Auch Proteste in Hongkong verboten

Die kommunistische Führung hat bislang noch nie auf einen der Appelle der "Mütter von Tian'anmen" reagiert. Auch öffentliches Gedenken war immer verboten. Anders war das bis vor zwei Jahren in der Sonderverwaltungszone Hongkong. 2020 hatte die Polizei zum ersten Mal seit drei Jahrzehnten die jährliche Kerzenandacht untersagt. Als Grund wurde die Corona-Pandemie angeführt.



Das ist auch in diesem Jahr trotz geringer Infektionszahlen der Fall, wie ARD-Korrespondentin Ruth Kirchner berichtet (Audio-Link). Im vergangenen Jahr hätten sich Tausende über das Verbot hinweggesetzt. Dieses Mal gebe es eine unmissverständliche Warnung der Behörden: Wer an nicht genehmigten Gedenkveranstaltungen teilnehme, dem drohten bis zu fünf Jahre Haft. Tausende Sicherheitskräfte sind im Einsatz.

Alternative Proteste angekündigt

Die Organisatorin der früher jährlichen Proteste, Chow Hang-Tung, wurde festgenommen. Zudem haben die Behörden das einzige Museum in China, das die Ereignisse von 1989 dokumentiert, das "4.-Juni-Museum" in Hongkong, in dieser Woche geschlossen. Es habe keine Betriebsgenehmigung, hieß es zur Begründung.



Trotz der Warnungen: Aktivistinnen und Aktivisten rufen die Hongkonger zu kreativen Protesten auf. So sollen die Menschen am Abend bei sich Zuhause oder in ihrer Nachbarschaft Kerzen anzünden und ihre Gedenkbotschaften im Internet posten, wie der britische "Guardian" berichtet.

