Bundesaußenminister Maas hat davor gewarnt, dass viele Juden wegen des zunehmenden Antisemitismus Deutschland verlassen könnten. Deutschland müsse dringend gegensteuern, damit es nicht zum massiven Wegzug von Jüdinnen und Juden komme, heißt es in einem Gastbeitrag für den "Spiegel".

Dass sich Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland nicht mehr zu Hause fühlten, sei ein einziger Albtraum - und eine Schande, 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein, sieht bei Juden in Deutschland eine "große Bereitschaft zu bleiben". Die Menschen müssten sich allerdings bewusst werden, dass antisemitische Angriffe und Einstellungen die gesamte Gesellschaft bedrohten und nicht nur die jüdische Gemeinschaft, sagte Klein im Interview der Woche des Deutschlandfunks.

Zentralrat der Juden: Konsens bröckelt

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, erklärte, man müsse alle Kräfte bündeln, um die Lehren aus der Schoah wieder in den Köpfen zu verankern. Es gehe auch um die Zukunft Europas. Über Jahrzehnte sei es in der Bundesrepublik Konsens gewesen, dass die Erinnerung an die Schoah zur deutschen Staatsräson gehöre. "Doch dieser Konsens bröckelt", warnte Schuster. Er sagte dem „Tagesspiegel am Sonntag“, zwar säßen Juden in Deutschland heute nicht auf gepackten Koffern. Aber man schaue jetzt, wo der leere Koffer stehe. Außenminister Maas hatte unter anderem auf die anstehende deutsche Ratspräsidentschaft der Europäischen Union und den Vorsitz im Europarat verwiesen und erklärt, der Kampf gegen Antisemitismus gehöre ganz oben auf die Agenda.

Grütters: Zeichen gegen Antisemitismus setzen

Auch Kulturstaatsministerin Grütters rief die Bundesbürger dazu auf, ein Zeichen gegen Judenfeindlichkeit zu setzen. Zum Beispiel könnten Menschen in Deutschland an einem bestimmten Tag als Zeichen der Solidarität einen Davidstern tragen, sagte die CDU-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Damit würde eine bisher schweigende Mehrheit zeigen, dass sie Judenfeindlichkeit in Deutschland nicht dulde. Grütters sprach sich zugleich für eine Verschärfung des Strafrechts bei Delikten mit antisemitischem Hintergrund aus.

Auschwitz-Birkenau: Befreiung vor 75 Jahren

Am 27. Januar vor 75 Jahren wurde das deutsche Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau von sowjetischen Soldaten befreit. Papst Franziskus rief aus diesem Anlass zu einem Moment des Gebets und der Stille auf. Angesichts der ungeheuren Tragödie der Schoah sei Gleichgültigkeit nicht statthaft und Erinnerung eine Pflicht. Jeder müsse im eigenen Herzen sagen "Nie wieder". In Auschwitz hatten die Nationalsozialisten während des Zweiten Weltkriegs rund 1,1 Millionen Menschen ermordet; die meisten Opfer waren Juden.