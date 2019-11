In Paris ist es zum ersten Jahrestag der Proteste der sogenannten Gelbwesten zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. Die Beamten setzten im Nordwesten und im Süden der französischen Hauptstadt Tränengas ein.

33 Menschen wurden bis zum Vormittag festgenommen. An touristischen Orten wie dem Eiffel-Turm waren Demonstrationen verboten. Zudem wurden zahlreiche Metrostationen geschlossen. Die Bewegung hat für das Wochenende landesweit über 200 Blockade-Aktionen von Straßen und Kreisverkehren angekündigt.

Mehr als 280.000 Demonstrierende vor einem Jahr

Am ersten Protesttag vor einem Jahr waren nach offiziellen Angaben mehr als 280.000 Demonstrierende in gelben Warnwesten auf die Straßen gegangen, um gegen hohe Kraftstoffpreise und soziale Ungleichheit zu protestieren. Im Zuge der Demonstrationen kam es regelmäßig zu Krawallen. Frankreichs Präsident Macron sah sich schließlich zu Zugeständnissen gezwungen. Später verlor die Bewegung erheblich an Zuspruch.