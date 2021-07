Der türkische Präsident Erdogan hat die von der Türkei kontrollierte Geisterstadt Varosha im besetzten Nordteil Zyperns besucht.

Der Küstenort liegt direkt an der UNO-Pufferzone zwischen dem türkischen Nord- und dem griechischen Südteil der Mittelmeerinsel. Die nur von der Türkei anerkannte Republik Nordzypern will das Gebiet wieder zugänglich machen und die militärische Sperrzone aufheben. Erdogan sprach von einer neuen Ära für Varosha. Er hält sich anlässlich des 47. Jahrestags der türkischen Invasion auf Zypern auf. Vor der Militäraktion hatten griechisch-zyprische Nationalgardisten mit dem Ziel geputscht, die Insel mit Griechenland zu vereinigen.



Erdogan plädiert für eine Zwei-Staaten-Lösung auf Zypern. Die griechisch-zyprische Seite will dagegen weiter über eine Föderation aus zwei Bundesstaaten sprechen. Dies fordern auch die Vereinten Nationen.

