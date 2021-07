Der türkische Präsident Erdogan setzt seinen Besuch im Nordteil Zyperns fort.

Am 47. Jahrestag der türkischen Invasion ist ein symbolischer Besuch der Geisterstadt Varosha vorgesehen. Die Küstensiedlung war einst von griechischen Zyprern bewohnt. Agenturberichten zufolge soll mit dem Besuch der Anspruch Ankaras auf den Nordteil der Insel untermauert werden.



Zum Auftakt seines Besuchs bekräftigte Erdogan seine Forderung nach einer Zwei-Staaten-Lösung für das geteilte Zypern. Auf dieser Insel gebe es zwei Staaten und zwei Völker, sagte er vor dem Parlament der nur von Ankara anerkannten Türkischen Republik Nordzypern. Die griechisch-zyprische Seite will dagegen weiter über eine Föderation aus zwei Bundesstaaten sprechen. Dies forderten auch die Vereinten Nationen in Resolutionen des UNO-Sicherheitsrates. Die EU wird nach Angaben von Kommissionspräsidentin von der Leyen nie eine Zwei-Staaten-Lösung für das geteilte Zypern akzeptieren.



Die Insel ist seit einem griechischen Putsch und einer türkischen Militärintervention 1974 in einen größeren griechisch-zyprischen Teil im Süden und einen kleineren türkisch-zyprischen Teil im Norden geteilt.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.