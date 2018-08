In Bangladesch haben tausende Rohingya-Flüchtlinge an den Beginn der Massenvertreibungen aus Myanmar vor einem Jahr erinnert und für eine sichere Rückkehr in ihre Heimat demonstriert.

Sie forderten außerdem mehr internationalen Druck auf die Regierung von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Ähnlich äußerten sich Vertreter von Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International.



Am 25. August 2017 hatten Rohingya-Rebellen in Myanmar Posten der Sicherheitskräfte angegriffen. Daraufhin vertrieb die Armee hunderttausende Mitglieder der staatenlosen muslimischen Minderheit aus ihren Dörfern. Die UNO wirft Myanmar "ethnische Säuberungen" und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Menschenrechtler sprechen auch von Völkermord. Im Laufe des Jahres flohen rund 700.000 Rohingya ins Nachbarland Bangladesch.