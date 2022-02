Ein Wandbild mit den Gesichtern der Ermordeten in Hanau. (imago / Marcel Lorenz)

über den Kampf gegen Rechtsextremismus.

Die Aktuelle Stunde findet auf Wunsch der Koalitionsfraktionen von SPD, Grünen und FDP statt. Am 19. Februar 2020 hatte Tobias R. in Hanau aus rassistischen Motiven neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen und zahlreiche weitere Menschen verletzt.

Anschließend erschoss er auch seine Mutter und nahm sich selbst das Leben. Für den Jahrestag des Anschlags am Samstag ist eine Gedenkveranstaltung in Hanau geplant, zu der auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) erwartet wird. Sie hat den Kampf gegen Rechtsextremismus zu einem Schwerpunkt ihrer Arbeit erklärt und will bis Ostern ein Maßnahmenpaket vorlegen.

