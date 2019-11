Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls hat der Bundestag über die Entwicklung in Deutschland seit 1989 debattiert.

Dabei räumte Unions-Fraktionschef Brinkhaus Fehler im Prozess der Wiedervereinigung ein: Man habe viel von Geld gesprochen, dabei aber nicht die Brüche in den Biografien der Menschen in Ostdeutschland gesehen. Der frühere Fraktionsvorsitzende der Linken, Gysi, forderte, die Leistung der Ostdeutschen vor, während und nach der friedlichen Revolution angemessen zu würdigen. SPD-Fraktionschef Mützenich erinnerte an den Beitrag Polens, Ungarns, der USA und Russlands für den Mauerfall und die deutsche Einheit. Der stellvertretende Vorsitzende der AfD-Fraktion, Chrupalla, sorgte mit seiner Aussage für Empörung, Deutschland werde heute wieder durch einen antideutschen Trennwall zerteilt. Dazu erklärte die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Göring-Eckardt, ihre Partei werde die 1989 errungene Freiheit der Menschen in Ostdeutschland gegen Anfeindungen der AfD verteidigen.