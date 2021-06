Am 32. Jahrestag der blutigen Niederschlagung der chinesischen Demokratiebewegung haben die Behörden in Hongkong die bekannte Aktivistin Chow Hang Tung festgenommen. Sie hatte in den vergangenen Jahren unter anderem Mahnwachen in der Sonderverwaltungszone mitorganisiert.

Während in der Volksrepublik ohnehin nicht öffentlich an das Massaker erinnert werden darf, haben die Behörden in Hongkong Kerzenandachten im zweiten Jahr in Folge verboten und dies mit der Pandemie begründet. Kritiker vermuten dahinter hingegen politische Motive. In Hongkong geht die Peking-treue Regierung seit Längerem mit sogenannten Sicherheitsgesetzen gegen Vertreter der demokratischen Opposition vor. Viele wurden inhaftiert oder warten auf ihren Prozess.



Am 4. Juni 1989 hatte die chinesische Armee die Proteste auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking niedergeschlagen. Hunderte Menschen wurden getötet, Tausende verletzt und inhaftiert. Das Thema ist in China ein Tabu und wird von der Regierung totgeschwiegen.

