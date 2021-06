In Deutschland ist noch immer zu wenig allgemein bekannt, welchen Charakter der Zweite Weltkrieg in Osteuropa hatte. Das Deutsche Reich führte einen Vernichtungskrieg zuerst gegen Polen, später, vom 22. Juni 1941 an, auch gegen die Sowjetunion.

Es ging nicht nur darum, Gebiete zu erobern oder Rohstoffquellen zu erschließen. Das Ziel war es, Abermillionen Menschen, die man als Untermenschen bezeichnete, zu unterjochen und ihre Kultur zu vernichten. Dem diente auch das äußerst brutale Besatzungsregime.

Zorn, Trauer und Leid

Daran hat heute der russische Präsident Wladimir Putin in Moskau erinnert, nachdem er Blumen am Grabmal des unbekannten Soldaten niederlegt hatte. Das Datum "22. Juni" rufe deshalb noch immer Zorn, Trauer und Leid hervor, sagte Putin.

Richtig waren auch die Worte, die Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Vorfeld des Jahrestags sagte: Die Millionen sowjetischer Opfer seien nicht so tief in unser kollektives Gedächtnis eingebrannt, wie ihr Leid und unsere Verantwortung es fordern, so der Bundespräsident.

Russland ordnet seine Geschichtspolitik politischen Zielen unter

Es gibt etwas nachzuholen im Gedenken, das ist heute und in den vergangenen Tagen wieder einmal klar geworden. Klar geworden ist aber auch, dass dies im Moment sehr schwer ist. Denn Russland ordnet seine Geschichts- und Erinnerungspolitik aktuellen politischen Zielen unter – und diese Ziele sind direkt gegen andere Nachkommen von Opfern des deutschen Vernichtungskriegs gerichtet.

Deutlich zu sehen ist das am Text von Wladimir Putin, den heute "Zeit online" veröffentlicht hat. Der russische Präsident schlägt einen großen Bogen. Letztendlich nimmt er die deutschen Verbrechen als Hintergrund für seine Forderung, dass der Westen sich im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine auf die Seite Russland stellen solle. Er unterschlägt, dass die Ukraine genauso Teil der Sowjetunion war, dass der deutsche Überfall und die deutsche Besatzung dort sogar noch weit höhere Verluste unter der Zivilbevölkerung brachten als in Russland.

Kritische Auseinandersetzung mit Geschichte wird unterbunden

Die Instrumentalisierung von Geschichte zeigt sich auch an einem Gesetz, das die Duma gerade beschlossen hat. Nun steht es unter Strafe, die entscheidende Rolle der Sowjetunion beim Sieg über den Nationalsozialismus abzustreiten. Ebenso verboten ist es, die damaligen Ziele der Sowjetunion und des Deutschen Reichs gleichzusetzen. Eine kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte wird so unterbunden, etwa mit dem Hitler-Stalin-Pakt und dem Überfall auf Polen von beiden Seiten.

Das Gedenken an die Opfer des deutschen Vernichtungskrieges ist notwendig und wichtig. Es soll nicht nur gepflegt, sondern muss auch vertieft werden. Politische Scheuklappen darf es dabei aber nicht geben. Zur Aufarbeitung von Geschichte gehört auch der notwendige Hinweis, wenn jemand heutzutage versucht, die Opfer zu politischen Zwecken zu missbrauchen.

