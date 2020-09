Polens Präsident Duda hat auf der Westerplatte bei Danzig an den deutschen Überfall auf sein Land vor 81 Jahren erinnert.

Dieser Ort sei nicht nur ein Symbol des Heldentums polnischer Soldaten, sondern auch eine Warnung für die ganze Welt vor einer brutalen Politik, die in den Krieg führe, sagte Duda. So etwas dürfe sich niemals wiederholen. Mit dem Überfall der Wehrmacht am 1. September 1939 hatte das nationalsozialistische Deutschland den Zweiten Weltkrieg begonnen.



In Berlin wurde an den Überresten des im Krieg zerstörten Anhalter Bahnhofs der rund sechs Millionen Polen gedacht, die während des Krieges getötet wurden. Der polnische Botschafter Przylebski sagte, in Deutschland gebe es noch zu wenig Bewusstsein für die besondere Bedeutung der Besetzung Polens. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke und andere Redner riefen zur Errichtung eines Denkmals für die polnischen NS-Opfer auf.