Mit dem Läuten von Kirchenglocken ist in Erfurt an die Opfer des Schulmassakers am Gutenberg-Gymnasium vor 18 Jahren erinnert worden.

Wegen der Coronavirus-Pandemie verzichtet die Schule auf eine Gedenkfeier. Für morgen, wenn für die Abiturienten in Thüringen der Unterricht wieder beginnt, ist eine Schweigeminute geplant.



Am 26. April 2002 hatte ein 19-jähriger Ex-Schüler zwölf Lehrer, zwei Schüler, eine Sekretärin und einen Polizisten erschossen und sich dann selbst getötet.