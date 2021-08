Mit einer Gedenkfeier ist gestern Abend in Berlin an die von den Nationalsozialisten ermordeten Sinti und Roma erinnert worden.

Am 2. August 1944 wurden im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau etwa 4.000 Frauen, Kinder und Männer in Gaskammern getötet. Vor sechs Jahren wurde der 2. August vom Europäischen Parlament als Europäischer Holocaust-Gedenktag für Sinti und Roma anerkannt. Der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Rose, beklagte die anhaltende Diskriminierung und Unterdrückung in vielen EU-Staaten. Der Antiziganismus sei tief in der Gesellschaft verwurzelt, erklärte Rose.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.