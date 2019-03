Der Grenzzaun zwischen Gazastreifen und Israel: Etwa 200 Palästinenser sind hier nach UN-Angaben in den letzten zwölf Monaten von israelischen Soldaten getötet worden. Von der Hamas werden sie als Märtyrer verehrt. Angeblich sind sie den Heldentod gestorben für die sogenannte "Befreiung von Palästina". Aber das ist Unsinn. Der Tod der jungen Männer bringt die Palästinenser kein Stück weiter. Und er wäre vermeidbar gewesen.

Die Verantwortung für den Ausbruch der Gewalt am Grenzzaun trägt die Hamas. Sie nutzt aus, dass viele junge Männer arbeitslos sind, hoffnungslos und ohne Perspektive. Sie schickt sie in Lebensgefahr – an den Grenzzaun. Ausgerüstet mit Brandsätzen und Steinen. Ihren Tod nimmt die Hamas in Kauf. Denn das passt in ihre Propaganda.

Die Proteste begannen vor genau einem Jahr. Und die Idee dahinter war eine gute. Die humanitäre Lage im Gazastreifen ist unerträglich. 70 Prozent der jungen Menschen haben keine Arbeit. Die Hälfte der Bevölkerung könnte ohne Lebensmittel der Vereinten Nationen nicht überleben. Das Wasser ist verseucht, der Strom fällt immer wieder aus. Die Welt schaute kaum noch hin. Die Proteste sollten das ändern. Und sie sollten, das war der ursprüngliche Plan der Aktivisten, friedlich ablaufen.

Palästinenser fordern Lockerung der Blockade

Dann aber entdeckte die Hamas die Demonstrationen für sich. Sie übernahm nach und nach die Kontrolle. Sie entschied, wann protestiert wird, wo und wie. Ich habe vor zwei Wochen selbst erlebt, wie junge Männer an der Grenze Instruktionen bekamen, bevor sie an den Zaun liefen. Es war dunkel. Die Männer zündeten Reifen an und warfen mit Brandsätzen.

Gewaltfreiheit ist ein großes Wort in einer Region mit so viel Gewalt. Aber genau darum geht es: Warum setzt die Hamas nicht kompromisslos auf Gewaltfreiheit? Heute haben sich zehntausende Palästinenser an der Grenze zu Israel versammelt und demonstriert – die meisten von ihnen friedlich. Sie demonstrierten für ein legitimes Anliegen: Dass Israel die weitgehende Blockade des Gazastreifens endlich lockert.

Israel begründet die Blockade, an der sich Ägypten beteiligt, häufig mit Sicherheitsbedenken. Aber darum geht es gar nicht: Die Hamas und der islamische Dschihad haben inzwischen wohl so viele Raketen in ihrem Arsenal wie noch nie. Trotz Blockade.

Israel erlaubt Palästinensern nur in Ausnahmefällen, den Gazastreifen in Richtung Israel zu verlassen. Begründung: Sicherheitsbedenken. Dabei ist der Grenzübergang Eres so gut gesichert, dass potentielle Attentäter schnell entdeckt würden.

Der wahre Grund für die Blockade ist, dass Israel die Hamas, die es als Terrororganisation einstuft, bestrafen will. Aber mit ihr bestraft Israel über zwei Millionen Menschen, egal, ob sie die Hamas unterstützen oder nicht.

Lösung des Konflikts in weiter Ferne

Der heutige Tag macht zumindest etwas Hoffnung. Es gibt wieder Hinweise für einen inoffiziellen Deal unter Vermittlung Ägyptens. Die Hamas hat an der Grenze weitgehend für Ruhe gesorgt. Jetzt ist Israel am Zug. Und muss die Blockade lockern. Ein wichtiger Schritt wären tausende Arbeitsgenehmigungen für palästinensische Arbeiter. Ihr Einkommen könnte die humanitäre Not im Gazastreifen lindern.

Gelöst wäre der Konflikt damit noch lange nicht. Die Hamas muss Israel ohne Kompromisse anerkennen. Israel muss den Palästinensern aber auch endlich Perspektiven für einen eigenen Staat geben. Außerdem müssen die Hamas und die Fatah-Bewegung, die die palästinensische Autonomiebehörde kontrolliert, endlich ihren erbitterten Machtkampf beenden.

Seien wir ehrlich: Es ist völlig unrealistisch, dass all das in den nächsten Monaten geschieht. Komplette Gewaltfreiheit auf Seiten der Hamas. Eine Lockerung der Blockade auf Seiten Israels. Es wäre: Ein Anfang.

Benjamin Hammer, ARD-Korrespondent in Tel Aviv (BR) Benjamin Hammer wurde 1983 in Köln geboren. Er studierte Volkswirtschaftslehre und Politikwissenschaft in Köln und Dublin. Während des Studiums plante und begleitete er Studienreisen nach Israel und in die palästinensischen Gebiete. Benjamin Hammer ist Absolvent der Kölner Journalistenschule für Politik und Wirtschaft. Anschließend volontierte er bei der Deutschen Welle. Von 2011 bis 2017 war Benjamin Hammer Redakteur in der Wirtschaftsredaktion des Deutschlandfunks. Im Sommer 2015 arbeitete er für das Hauptstadtstudio von Deutschlandradio. Ein Jahr später folgten Vertretungen im ARD-Hörfunkstudio Tel Aviv. Dort arbeitet Benjamin Hammer seit dem Sommer 2017 als Korrespondent.