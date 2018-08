Heute vor 30 Jahren begann das Geiseldrama von Gladbeck.

Im Gedenken an die Opfer wollen Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet und Bremens Bürgermeister Sieling am Nachmittag Kränze niederlegen. Dazu kommen sie an das Grab von Silke Bischoff in Heiligenrode. Außer der 18-Jährigen erschossen die Geiselnehmer damals den 15-jährigen Emanuele De Giorgi. Ein Polizist kam bei der Verfolgungsjagd ums Leben.



Nach einem Banküberfall nahmen die beiden Täter mehrmals Geiseln. Sie flüchteten mit ihnen zwei Tage lang durch Nordrhein-Westfalen, Bremen und Niedersachsen sowie die Niederlande. Der Fall erregte auch besonderes Aufsehen durch das Verhalten mehrerer Journalisten, die im Fluchtfahrzeug mitfuhren, Interviews mit Täter und Opfer führten und die Polizeiarbeit behinderten.