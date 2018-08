In Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia haben hunderte Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert.

Anlass ist der Aufmarsch von Rechtsextremisten vor einem Jahr. In der Hauptstadt Washington werden ebenfalls umfangreiche Proteste erwartet. Hier haben auch Rechtsextremisten eine Kundgebung angemeldet, die Veranstalter rechnen mit mehreren hundert Teilnehmern. Bei den Organisatoren handelt es sich um die Neonazis, die im vergangenen Jahr zur Demonstration in Charlottesville aufgerufen hatten.



Ein Neonazi war damals mit seinem Auto in eine Gruppe von Gegendemonstranten gefahren und hatte eine Frau getötet.