Auf dem Tisch in einer Wüstenlandschaft liegen zahlreiche Gewehre nebeneinander. (DPA / EPA / JIM LO SCALZO)

Bei der mehrtägigen Veranstaltung in der Stadt Houston treten zahlreiche Politiker der konservativen Republikaner auf, unter ihnen der frühere Präsident Trump. Am Rande des Treffens werden Proteste von Verfechtern schärferer Waffengesetze erwartet. Ein entsprechender Gesetzentwurf der US-Demokraten im Senat war zuletzt gescheitert. Die Republikaner blockierten die Vorlage, mit der eine Debatte über Fragen wie Hassverbrechen und Waffenbesitz angestoßen werden sollte.

US-Präsident Biden zeigte sich erschüttert über die zunehmende Gewalt und unterstrich die Notwendigkeit einer Reform des Waffenrechts. Am Sonntag will Biden gemeinsam mit seiner Frau nach Texas reisen, um mit der vom Amoklauf betroffenen Gemeinde zu trauern, wie das Weiße Haus in Washington mitteilte.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.