In Deutschland haben Millionen Menschen den Jahreswechsel gefeiert. Auf der größten Silvesterparty rund um das Brandenburger Tor begrüßten Hunderttausende mit einem Feuerwerk das neue Jahr. Die Stimmung ist nach Angaben der Polizei friedlich und fröhlich.

Auf der Bühne traten unter anderem DJ Bobo, Bonnie Tyler und Alice Merton auf.

Die Zugänge zur Partymeile waren schon anderthalb Stunden vor Mitternacht wegen Überfüllung geschlossen. Feuerwerk, Flaschen, spitze Gegenstände und größere Taschen sind auf dem Areal verboten. Für die Sicherheit der Gäste sorgt ein Großaufgebot von Polizisten. Genaue Zahlen nannte die Polizei nicht.



Hohe Sicherheitsvorkehrungen gelten international, auch in großen Städten wie Paris und London. Hier läuteten Glockenschläge von Big Ben das neue Jahr ein. Das Feuerwerk war mit acht Tonnen Pyrotechnik das größte in Europa.



Im australischen Sydney haben rund 1,5 Millionen Menschen das neue Jahr bereits viel früher begrüßt. Vor der Kulisse von Opernhaus und Hafen betrachteten sie das Großfeuerwerk. Als letzte werden die Menschen auf der Inselgruppe Amerikanisch-Samoa im Pazifik am Mittag das Jahr 2019 begrüßen.