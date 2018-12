Zum Jahreswechsel hat Papst Franziskus die Christen aufgerufen, an Menschen in Not zu denken.

In einem Vespergottesdienst im Petersdom in Rom sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche, man müsse mit Schmerz und Reue daran denken, wie viele Menschen auch in diesem zu Ende gehenden Jahr unter versklavenden und unwürdigen Bedingungen leben müssten.



Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, betonte, Europa stehe im kommenden Jahr vor der Aufgabe, besonders ärmeren Menschen Möglichkeiten zu eröffnen und zu zeigen, wie Vielfalt und Einheit im Miteinander möglich seien.



Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, forderte einen stärkeren Einsatz für Frieden. Am Reden über den Frieden fehle es nicht, erklärte er. Am Handeln manchmal schon.