Feuerwerksraketen über der Altstadt von Jena ( Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa)

Bei ungewöhnlich milden Temperaturen gab es zwar vielerorts Feuerwerk am Himmel zu sehen; insgesamt war es Meldungen zufolge im Vergleich zu früheren Jahren aber deutlich ruhiger. Wie im Vorjahr durften in den Tagen vor Silvester bundesweit keine Feuerwerkskörper verkauft werden. In vielen Kommunen galt zudem auf bestimmten Plätzen und Straßen ein Böllerverbot. Private Feiern waren nur in kleinem Rahmen erlaubt, vor allem wegen der befürchteten Ausbreitung der Omikron-Mutante des Coronavirus. Die größte Silvesterparty Deutschlands am Brandenburger Tor in Berlin war abgesagt worden. Auch in anderen Ländern fielen die Feiern verhaltener aus als sonst. Viele große Feste und Feuerwerke fanden nicht statt, etwa das am Triumphbogen in Paris. In Moskau galten zwar auch einige Einschränkungen wegen Corona. Dennoch feierten mehrere Millionen Menschen den Jahreswechsel. Auf dem Roten Platz gab es ein großes Feuerwerk. Im australischen Sydney waren - anders als beim letzten Jahreswechsel - wieder zehntausende Zuschauer zum Feuerwerk vor der Kulisse des Opernhauses zugelassen.

