Die Bundesregierung geht in diesem Jahr von einem etwas stärkeren Wachstum aus.

Das Kabinett beschloss in Berlin einen Bericht von Wirtschaftsminister Altmaier, in dem von "ersten Silberstreifen am Horizont nach einer vorübergehenden Schwächephase" die Rede ist. So seien Löhne und verfügbare Einkommen spürbar gestiegen und die Entwicklungen am Arbeitsmarkt weiterhin positiv. Hinzu kämen Impulse aus der Binnenwirtschaft. Für das laufende Jahr prognostiziert die Bundesregierung einen Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes um 1,1 Prozent. Eine Schätzung für 2021 enthält der Bericht nicht.



Als Risiken für eine weiter positive Entwicklung macht das Papier hingegen den bevorstehenden Brexit, die aktuellen Handelskonflikte sowie geopolitische Krisen aus, welche die deutschen Unternehmen verunsicherten.