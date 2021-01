Bundeswirtschaftsminister Altmaier legt heute den Jahreswirtschaftsbericht im Kabinett vor.

Am Nachmittag will sich der CDU-Politiker dann dazu öffentlich äußern. Nach dem Einbruch der Wirtschaftsleistung 2020 wegen Corona rechnet die Bundesregierung für dieses Jahr mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts um 3 Prozent. Die weitere wirtschaftliche Entwicklung werde aber weiterhin maßgeblich vom Pandemieverlauf und von den Maßnahmen zur Eindämmung beeinflusst, heißt es.



In seiner Ende Oktober vorgelegten Herbstprognose hatte Altmaier noch mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 4,4 Prozent gerechnet. Angesichts gestiegener Infektionszahlen hatten Bund und Länder dann aber einschneidende Maßnahmen beschlossen, etwa die Schließung der Gastronomie sowie von Einzelhandelsgeschäften.

