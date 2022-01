Führerscheine verschiedener Generationen (dpa / picture-alliance / Oliver Berg)

Das teilte Bayerns Innenminister Herrmann mit. Führerscheininhaber aus den Geburtsjahrgängen 1953 bis 1958 hätten ursprünglich nur noch bis Mittwoch Zeit gehabt, ihr Papierdokument gegen eine Plastikkarte austauschen zu lassen. Dies ist nun um ein halbes Jahr bis Mitte Juli verlängert worden. Wegen der Pandemie waren Termine in den zuständigen Ämtern kaum mehr fristgerecht zu erhalten.

Der Umtausch der Führerscheine geht auf eine EU-Richtlinie zurück. Dabei gilt ein gestaffelter Plan: Wer etwa zwischen 1959 und 1964 geboren ist, hat dazu nach bisheriger Rechtslage bis Januar kommenden Jahres Zeit. Die späteren Jahrgänge folgen in ähnlichem Rhythmus. Ziel ist, bis 2033 sämtliche Führerscheine in der EU auf das fälschungssichere und einheitliche Plastikkartenformat umzustellen. In Deutschland sind davon etwa 43 Millionen Dokumente betroffen.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.